Минобороны: ВС РФ удерживают позиции на Андреево-Криворожском направлении

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Российские подразделения удерживают занимаемые позиции на Андреево-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, заявил на брифинге 5 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он перечислил потери Вооруженных сил Украины у Новой Каменки в Херсонской области. Так, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 30 своих бойцов, два танка и четыре БМП.

Также представитель российского военного ведомства рассказал о массированных ударах ВКС по подразделениям украинской 35-й бригады морской пехоты у Давыдова Брода и 128-й горно-штурмовой бригады у Дудчан в Херсонской области. В результате украинская сторона понесла потери в личном составе и военной технике - речь идет о более 120 украинских военнослужащих, двух танках и восьми БМП.

Суточные потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении превысили 230 человек, а также четыре танка, 18 БМП, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Между тем в Николаевской области ударом комплекса «Искандер» по военному аэродрому Вознесенк уничтожен ангар с беспилотниками «Байрактар». Конашенков также доложил об обстановке в Энергодаре и в районе Запорожской атомной электростанции. Украинские военные снова обстреляли город и территорию рядом с АЭС, выпустив более 43 снарядов.

Ранее оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого украинского Су-25.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов