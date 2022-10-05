Оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого Су-25 ВВС Украины

Кроме того, он отметил универсальность и высокую эффективность машины в борьбе с различными типами техники, стоящими на вооружении украинских войск.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В один из боевых выездов расчету ЗРК «Оса» морской пехоты Тихоокеанского флота удалось сбить штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. После точного попадания зенитной ракеты от бронированного самолета остались лишь обломки.

«Мы выехали на точку, увидели цель, она была очень большой. Быстро ее взяли. Пуск незамедлительно был произведен. Сразу сбили и перекатились на следующую позицию», - рассказал оператор дальней наводки ЗРК «Оса» с позывным «Белый».

Кроме того, он отметил универсальность и высокую эффективность машины в борьбе с различными типами техники, стоящими на вооружении украинских войск.

«"Оса" - она удивительная. Полностью удивительная! Ее хватает сбить и "Сушку", и турецкие "Байрактары", и вертолеты. Незаменимая вещь. Она и практичная и везде сможет проехать. Ну, как бы хорошая очень вещь», - сказал он.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы ЗРК «Оса» в зоне проведения спецоперации. Внутри боевой машины все происходит за секунды. Станция обнаружения целей засекает объект, определяет его тип. Операторы нажимают кнопку «Пуск». Дальше все делает автоматика. Экипаж лишь подтверждает уничтожение на телевизионно-оптическом визире.