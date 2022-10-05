Армия Армия Армия

Оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого Су-25 ВВС Украины

Виталий Никулин
Максим Крюков
07:00 05.10.2022
Кроме того, он отметил универсальность и высокую эффективность машины в борьбе с различными типами техники, стоящими на вооружении украинских войск.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В один из боевых выездов расчету ЗРК «Оса» морской пехоты Тихоокеанского флота удалось сбить штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. После точного попадания зенитной ракеты от бронированного самолета остались лишь обломки.

«Мы выехали на точку, увидели цель, она была очень большой. Быстро ее взяли. Пуск незамедлительно был произведен. Сразу сбили и перекатились на следующую позицию», - рассказал оператор дальней наводки ЗРК «Оса» с позывным «Белый».

Кроме того, он отметил универсальность и высокую эффективность машины в борьбе с различными типами техники, стоящими на вооружении украинских войск.

«"Оса" - она удивительная. Полностью удивительная! Ее хватает сбить и "Сушку", и турецкие "Байрактары", и вертолеты. Незаменимая вещь. Она и практичная и везде сможет проехать. Ну, как бы хорошая очень вещь», - сказал он.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы ЗРК «Оса» в зоне проведения спецоперации. Внутри боевой машины все происходит за секунды. Станция обнаружения целей засекает объект, определяет его тип. Операторы нажимают кнопку «Пуск». Дальше все делает автоматика. Экипаж лишь подтверждает уничтожение на телевизионно-оптическом визире.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:00 Армия
Видео
Оператор дальней наводки ЗРК «Оса» показал обломки сбитого Су-25 ВВС Украины
05:47 В стране и мире
На Кубу впервые за семь месяцев прибыли самолеты с российскими туристами
04:24 В стране и мире
В США запустили ракету Atlas V с российским двигателем РД-180
00:11 В стране и мире
Politico: в ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ с потолком цен на нефть
23:55 В стране и мире
Исторический рекорд: госдолг США впервые превысил $31 трлн
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.