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Американский авианосец «Рональд Рейган» вернется в Японское море после запуска ракеты КНДР

Сергей Лебедев
15:04 05.10.2022
Его задействуют 6 сентября в трехсторонних военных учениях.
Американский авианосец «Рональд Рейган» вернется в Японское море после запуска ракеты КНДР
© Фото: Photographer', Wikimedia
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Ударную группу во главе с американским атомным авианосцем «Рональд Рейган» задействуют 6 сентября в трехсторонних военных учениях в Японском море. В маневрах также примут участие Япония и Южная Корея. Страны отработают перехват условных пусков баллистических ракет.

Как сообщает агентство «Ренхап», вместе с авианосцем в учениях задействуют ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold, на которых имеется система противоракетной обороны «Иджис».

Напомним, «Рональд Рейган» прибыл в Южную Корею еще 23 сентября. Это был первый визит авианосца США в республику за последние четыре года. Нынешние учения пройдут на фоне действий КНДР.

«Крайне беспрецедентная переброска в Японское море авианосца "Рональд Рейган" и непрекращающиеся совместные учения Южной Кореи, США и Японии рассматриваются как развертывание стратегических средств США и намерение укрепить взаимодействие трех стран вслед за ростом напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии из-за подобных провокаций Северной Кореи», - отмечает «Ренхап».

Напомним, недавно Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Последний раз такое происходило пять лет назад.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенная ракета достигла скорости в 17 Махов, что в 17 раз превышает скорость звука.

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