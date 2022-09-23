В Южную Корею впервые за четыре года прибыл авианосец США

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В Южную Корею впервые за четыре года прибыл авианосец Соединенных Штатов. Он присоединится к группировке южнокорейских кораблей, чтобы «отправить сообщение Северной Корее», сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Авианосец «Рональд Рейган» с сопровождающей ударной группой кораблей прибыл на базу Военно-морских сил в портовом городе Пусан. По словам наблюдателей, это наиболее значительно развертывание американских «стратегических средств», которые способны нести ядерное оружие. Планируется, что совместные учения пройдут в конце сентября, к ним позднее может присоединиться американская атомная подлодка.

«Развертывание авианосца здесь призвано показать твердость альянса США и Республики Корея, сдержать ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», - заявил агентству представитель властей.

Это первый визит американского авианосца в Южную Корею с 2018 года, когда дипломатическими усилиями было достигнуто некая стабилизация ситуации. Однако в последнее время переговоры снова зашли в тупик. В начале сентября в КНДР приняли закон, который оставляет за Пхеньяном право ядерного удара по противнику в случае, если угроза для страны неизбежна.