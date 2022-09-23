В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Южную Корею впервые за четыре года прибыл авианосец США

Анна Касаткина
08:50 23.09.2022
Авианосец «Рональд Рейган» с сопровождающей ударной группой кораблей прибыл на базу ВМС в портовом городе Пусан.
В Южную Корею впервые за четыре года прибыл авианосец США
© Фото: Gipper_76, Twitter
Читайте нас на:

В Южную Корею впервые за четыре года прибыл авианосец Соединенных Штатов. Он присоединится к группировке южнокорейских кораблей, чтобы «отправить сообщение Северной Корее», сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Авианосец «Рональд Рейган» с сопровождающей ударной группой кораблей прибыл на базу Военно-морских сил в портовом городе Пусан. По словам наблюдателей, это наиболее значительно развертывание американских «стратегических средств», которые способны нести ядерное оружие. Планируется, что совместные учения пройдут в конце сентября, к ним позднее может присоединиться американская атомная подлодка.

«Развертывание авианосца здесь призвано показать твердость альянса США и Республики Корея, сдержать ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи», - заявил агентству представитель властей.

Это первый визит американского авианосца в Южную Корею с 2018 года, когда дипломатическими усилиями было достигнуто некая стабилизация ситуации. Однако в последнее время переговоры снова зашли в тупик. В начале сентября в КНДР приняли закон, который оставляет за Пхеньяном право ядерного удара по противнику в случае, если угроза для страны неизбежна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:08 В стране и мире
Видео
Пушилин заявил, что референдум о вхождении Донбасса в состав РФ станет «шагом в новую реальность»
06:19 Армия
Видео
ВДВ разбомбили колонну ВСУ и 120 боевиков: кадры с беспилотника
05:21 Армия
Видео
Саперы начали обследовать участки для голосования на референдуме в ЛНР
05:00 В стране и мире
Лавров и Гутерриш обсудили продуктовую сделку на полях Генассамблеи ООН
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.