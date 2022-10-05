В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что определенные территории Херсонской и Запорожской областях будут возвращены

13:09 05.10.2022
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что при возвращении территории добавлять в указ нечего.
В Кремле заявили, что определенные территории Херсонской и Запорожской областях будут возвращены
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, также будут продолжены консультации с населением, которое изъявит желание жить с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что Луганская и Донецкая народные республики входят в состав РФ в границах 2014 года, по границам других субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:32 В стране и мире
В Чехии раскрыли суть нового санкционного пакета против России
12:28 Армия
Пушилин заявил о стабилизации ситуации на линии фронта на Краснолиманском направлении
12:11 В стране и мире
Видео
Названы занимавшиеся вымогательствами у госслужащих администраторы Telegram-каналов
11:55 В стране и мире
В МИД России заявили, что ЗАЭС будет работать под руководством профильных ведомств РФ
11:46 В стране и мире
Москва будет добиваться международного расследования атаки на «Северные потоки»
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.