В Кремле заявили, что определенные территории Херсонской и Запорожской областях будут возвращены
Определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, также будут продолжены консультации с населением, которое изъявит желание жить с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков говорил, что Луганская и Донецкая народные республики входят в состав РФ в границах 2014 года, по границам других субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.