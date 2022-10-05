В Кремле заявили, что определенные территории Херсонской и Запорожской областях будут возвращены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что при возвращении территории добавлять в указ нечего.

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Определенные территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены, также будут продолжены консультации с населением, которое изъявит желание жить с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что Луганская и Донецкая народные республики входят в состав РФ в границах 2014 года, по границам других субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.