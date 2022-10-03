В Кремле уточнили, в каких границах новые субъекты вошли в состав РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжит советоваться с людьми, которые живут в Херсонской и Запорожской областях.

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Луганская и Донецкая Народные республики вошли в состав РФ в границах 2014 года, по границам других субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.