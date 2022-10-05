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Особняк Аллы Пугачевой за миллиард рублей предложили проверить

Ян Брацкий
13:30 05.10.2022
Кроме того, звезду отечественной эстрады предложили лишить всех ее наград и званий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Проверить финансовую деятельность семьи певицы Аллы Пугачевой предложил председатель партии «Ветераны России». По мнению Ильдара Резяпова, это необходимо сделать после неоднозначных высказываний артистки. В первую очередь, необходимо выяснить, на какие деньги был выстроен дом, в котором Пугачева проживала вместе с мужем последние годы.

«Особняк стоимостью в один миллиард рублей. До этого на него не обращали внимания. Все, что касалось финансовой деятельности семьи, на это закрывали глаза. Сейчас надо приоткрыть занавес и проверить деятельность Аллы Борисовны. С кем она работала, за какие деньги построен особняк, какое количество средств было уплачено в бюджет», - считает Резяпов.

Что касается высказываний певицы, то здесь общественник полагает, что Алла Пугачева просто готовит почву для окончательного отъезда в Израиль. До этого в выражениях не стеснялся ее супруг, юморист и ведущий Максим Галкин* (признан иноагентом).

«Видимо, Алла Борисовна от супруга далеко не отошла. Она стала высказываться за то, чтобы и ее признали иноагентом, и, видимо, специально создает для этого провокации, чтобы потом в Израиле чувствовать себя среди "своих"», - полагает председатель партии «Ветераны России».

Накануне в Генпрокуратуру РФ поступил запрос на проверку публикаций российской певицы в социальных сетях на предмет разжигания ненависти и вражды. Уехавшая из России Пугачева ранее опубликовала пост с резким ответом своим критикам. В частности, певица назвала их холопами и рабами. По словам певицы, она рада ненависти тех, кого она всегда «терпеть не могла».

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. 

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