Особняк Аллы Пугачевой за миллиард рублей предложили проверить
Проверить финансовую деятельность семьи певицы Аллы Пугачевой предложил председатель партии «Ветераны России». По мнению Ильдара Резяпова, это необходимо сделать после неоднозначных высказываний артистки. В первую очередь, необходимо выяснить, на какие деньги был выстроен дом, в котором Пугачева проживала вместе с мужем последние годы.
«Особняк стоимостью в один миллиард рублей. До этого на него не обращали внимания. Все, что касалось финансовой деятельности семьи, на это закрывали глаза. Сейчас надо приоткрыть занавес и проверить деятельность Аллы Борисовны. С кем она работала, за какие деньги построен особняк, какое количество средств было уплачено в бюджет», - считает Резяпов.
Что касается высказываний певицы, то здесь общественник полагает, что Алла Пугачева просто готовит почву для окончательного отъезда в Израиль. До этого в выражениях не стеснялся ее супруг, юморист и ведущий Максим Галкин* (признан иноагентом).
«Видимо, Алла Борисовна от супруга далеко не отошла. Она стала высказываться за то, чтобы и ее признали иноагентом, и, видимо, специально создает для этого провокации, чтобы потом в Израиле чувствовать себя среди "своих"», - полагает председатель партии «Ветераны России».
Накануне в Генпрокуратуру РФ поступил запрос на проверку публикаций российской певицы в социальных сетях на предмет разжигания ненависти и вражды. Уехавшая из России Пугачева ранее опубликовала пост с резким ответом своим критикам. В частности, певица назвала их холопами и рабами. По словам певицы, она рада ненависти тех, кого она всегда «терпеть не могла».
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.