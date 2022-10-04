Генпрокуратуру попросили проверить высказывания Пугачевой о «холопах и рабах»

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Генпрокуратуру РФ попросили проверить публикацию российской певицы Аллы Пугачевой в социальной сети Instagram* на предмет разжигания ненависти и вражды. С заявлением обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения, а именно: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», - написал Бородин, обращение которого публикует Telegram-канал SHOT.

Уехавшая из России Пугачева ранее опубликовала пост с резким ответом своим критикам. В частности, певица назвала их холопами и рабами. По словам певицы, она рада ненависти тех, кого она всегда «терпеть не могла». Пугачеву в настоящее время проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России из-за ее поста, где она попросила признать себя иностранным агентом.

В конце лета народная артистка вернулась в Россию после полугода за границей и заявила, что собирается «наводить порядок» в головах людей, в том числе и в своей. Однако уже спустя месяц Пугачева вновь улетела вместе с детьми, выставив на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ.