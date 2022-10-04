В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пугачева резко отреагировала на критикующих ее позицию россиян

Ян Брацкий
13:01 04.10.2022
Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за ее поста, где она просит признать себя иностранным агентом.
Пугачева резко отреагировала на критикующих ее позицию россиян
© Фото: alla_orfey, Instagram
Читайте нас на:

Российская певица Алла Пугачева заявила, что рада ненависти со стороны тех, «кого она и так терпеть не могла». Мысли на этот счет артистка изложила в новом посте в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», - подписала свой пост Пугачева.

Кого именно имела в виду певица, возможно, знает журналистка Ксения Собчак. Именно ее комментарий находится в топе под публикацией Пугачевой.

© alla_orfey, Instagram

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за ее поста, где она просит признать себя иностранным агентом. Поводом стало обращение жительницы Подмосковья, которая попросила проверить певицу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», а также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Напомним, Алла Пугачева обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации c просьбой признать ее иноагентом вслед за своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

*Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 Армия
Видео
Шойгу: мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями
13:04 В стране и мире
В Кремле отреагировали на решение Зеленского отказаться от переговоров с Путиным
12:37 Армия
Пушилин: у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной, а Красный Лиман будет освобожден
12:33 В стране и мире
Видео
Полицейские задержали публиковавших фейки о высокопоставленных лицах администраторов Telegram-каналов
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.