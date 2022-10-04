Пугачева резко отреагировала на критикующих ее позицию россиян

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за ее поста, где она просит признать себя иностранным агентом.

© Фото: alla_orfey, Instagram

Российская певица Алла Пугачева заявила, что рада ненависти со стороны тех, «кого она и так терпеть не могла». Мысли на этот счет артистка изложила в новом посте в Instagram* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», - подписала свой пост Пугачева.

Кого именно имела в виду певица, возможно, знает журналистка Ксения Собчак. Именно ее комментарий находится в топе под публикацией Пугачевой.