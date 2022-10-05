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В МИД оценили перспективы зерновой сделки после отказа Зеленского от переговоров с Путиным

Ян Брацкий
11:20 05.10.2022
По мнению замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, ход исполнения пакетной инициативы Генсека ООН нуждается в критическом анализе.
В МИД оценили перспективы зерновой сделки после отказа Зеленского от переговоров с Путиным
© Фото: Bulkin Sergey, news, globallookpress
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Отказ официального Киева от любых переговоров с президентом Владимиром Путиным не повлияет на перспективы зерновой сделки. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени... Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН», - сказал Вершинин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о подписании президентом Украины Владимиром Зеленским указа об исключении любых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле на это отреагировали спокойно. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва готова подождать, когда на Украине сменится президент или одумается действующий.

Зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля и предполагает вывоз украинского зерна и российских продуктов и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Подписи под документом поставили представители России, Украины, Турции и ООН.

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