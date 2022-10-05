Бесплатные детсады и помощь с трудоустройством: чем Москва готова помочь мобилизованным

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Семьям мобилизованных для участия в спецоперации москвичей будет оказана всесторонняя поддержка и дополнительная помощь. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, который подписал соответствующий указ.

Так, дети мобилизованных военнослужащих получат право внеочередной записи в детский сад по достижении возраста 1,5 лет, а их родителей освободят от платы за посещение дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, город возьмет на себя расходы по организации горячего питания для школьников, чьи отцы были мобилизованы.

Столичные власти также предоставят нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социальное обслуживание на дому, первоочередное направление в дома ветеранов и другие учреждения социального обслуживания. Супруги военнослужащих и дети трудоспособного возраста смогут получить профессиональное образование и получат содействие в поиске работы и трудоустройстве.

Также Собянин распорядился оказать семьям мобилизованных граждан единовременную материальную помощь. При необходимости им окажут психологическую поддержку и проконсультируют по юридическим вопросам. Более подробно с дополнительными мерами поддержки семей мобилизованных москвичей можно ознакомиться на официальном сайте Сергея Собянина.