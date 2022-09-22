В Минобороны России рассказали, как семья может получать заработную плату мобилизованного

По желанию мобилизованного гражданина средства могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

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Призванному по мобилизации гражданину будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимир Цимлянский.

Также положены надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». Деньги будут начисляются на персональный счет военнослужащего.

По желанию мобилизованного гражданина средства могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов