Армия Пушилин заявил, что ВСУ отступают в Артемовске Андрей Аркадьев У украинских войск нет возможности удерживать позиции, пояснил врио главы ДНР. © Фото: denis-pushilin, Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины отступают в Артемовске, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Мы фиксируем, что в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции», - сказал он в эфире «Соловьев Live». Пушилин пояснил, что установление контроля над Артемовском создаст удобную ситуацию для освобождения других населенных пунктов. Врио главы ДНР также пообещал, что город Красный Лиман, оставленный ранее российскими силами, будет отбит у ВСУ обратно. О том, что на отдельных участках в Артемовске фиксируется отступление украинских войск, он говорил еще накануне. Отметим, что президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы ДНР, Леонида Пасечника - исполняющим обязанности главы ЛНР, Евгения Балицкого - исполняющим обязанности губернатора Запорожской области, Владимира Сальдо - исполняющим обязанности губернатора Херсонской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика