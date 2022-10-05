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Путин назначил врио глав новых территорий в составе России

Ян Брацкий
09:48 05.10.2022
Ранее президент Российской Федерации подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.
Путин назначил врио глав новых территорий в составе России
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент Владимир Путин назначил врио глав новых территорий в составе России. Так, согласно Указу главы государства, Денис Пушилин назначен временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики, Леонид Пасечник назначен врио главы Луганской народной республики, Евгений Балицкий временно возглавил Запорожскую область, а Владимир Сальдо - Херсонскую.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы о вхождении в состав России прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР «за» это решение проголосовали 99,23 процента избирателей, в ЛНР - 98,42 процента, в Херсонской области - 87,05 процента и в Запорожье - 93,11 процента.

Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

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