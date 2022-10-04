Армия Пушилин: у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной, а Красный Лиман будет освобожден По словам главы ДНР, линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, местами происходит отступление украинских военных из Артемовска. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: У Вооруженных сил Украины нет шансов удержать позиции возле Кременной, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной», - сказал он в эфире Первого канала. Глава ДНР также пообещал, что город Красный Лиман, оставленный ранее российскими силами, будет отбит у ВСУ обратно. Кроме того, на отдельных участках в Артемовске фиксируется отступление украинских войск, добавил Пушилин. Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в учебном центре в Ростовской области. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика