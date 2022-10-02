В Евросовете заявили об усилении санкций против России

Главы государств-членов ЕС на саммите в Чехии обсудят новые санкции против России.

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Евросоюз намерен принять новый пакет антироссийских санкций на предстоящем саммите в Чехии. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в послании лидерам 27 стран ЕС перед встречей в Праге, которая пройдет 6-7 октября.

«Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны», - процитировало ТАСС политика.

По словам Мишеля, в повестку саммита ЕС также войдут вопросы военной и финансовой помощи Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции, как ответ на проведение референдумов по вхождению в состав РФ четырех регионов, в том числе установление потолка цен на нефть. А по данным Bloomberg, по итогам саммита Украина сможет рассчитывать на $1,5 млрд в месяц от США и других стран ЕС - на наращивании объемов финансирования Киева настаивает Вашингтон.