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Конституционный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Накануне Государственная дума РФ ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. Согласно договорам в состав РФ войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области. Территории республик определяются границами на день их образования. По границам остальных субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей, рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».