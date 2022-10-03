Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России четырех новых регионов

Согласно договорам, в состав РФ войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

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Государственная дума РФ ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. Внеочередное заседание ГД прошло в понедельник, 3 октября.

Согласно договорам, в состав РФ войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области. Территории республик определяются границами на день их образования. По границам остальных субъектов Кремль продолжит советоваться с жителями Херсонской и Запорожской областей, рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принятие иностранного государства, согласно законодательству, должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по международному договору и заключением Конституционного суда.

Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности, указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».