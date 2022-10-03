Швеция оцепит место ЧП на«Северных потоках»

Ранее в НАТО и ЕС назвали произошедшее диверсией, при этом, не указывая на виновников напрямую.

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Гепрокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом сказано в сообщении на сайте местной Генпрокуратуры.

«В рамках предварительного расследования предположительного серьезного саботажа генпрокурор приняла решение оцепить место происшествия, чтобы провести расследование на месте преступления», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что ведомство сейчас не может предоставить более детальную информацию и не готово отвечать на вопросы со стороны журналистов.

Напомним, происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позже шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. При этом, по словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны.

Ранее в Швеции сообщили, что на газопроводе «Северный поток - 2» возобновилась утечка газа. Согласно прогнозу, утечки должны были прекратиться в воскресенье, 2 октября, однако это относится к большему выбросу из «Северного потока».