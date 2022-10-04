МИД КНДР приветствовал вхождение новых регионов в состав России

В Северной Корее также заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали в ходе референдумов.

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В МИД КНДР приветствуют вхождение новых регионов в состав России. В ведомстве также заявили об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами», - сказано в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР, передает РИА Новости.

Напомним, торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН проект совместной резолюции Соединенных Штатов и Албании, воспользовавшись правом вето. В тексте документа осуждались референдумы о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Также утверждалось, что итоги голосования в четырех регионах якобы не могут являться основанием для изменения их территориального статуса. Резолюцию поддержали в десяти странах.