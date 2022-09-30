Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию, не признающую референдумы

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Россия заблокировала в СБ ООН проект совместной резолюции Соединенных Штатов и Албании, воспользовавшись правом вето. Об этом стало известно в пятницу, 30 сентября.

В тексте документа осуждались референдумы о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Также утверждалось, что итоги голосования в четырех регионах якобы не могут являться основанием для изменения их территориального статуса.

Резолюцию поддержали в десяти странах. Четыре государства, включая Китай и Бразилию, воздержались от голосования за принятие документа.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций заявлял, что Запад стремится максимально ослабить и обескровить Российскую Федерацию. Причем о наличии данной цели известно всем мировым политическим игрокам.