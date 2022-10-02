Путин назначит врио глав четырех принятых в состав РФ регионов в течение 10 дней со дня принятия

Врио назначаются на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством РФ губернаторов.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов РФ в течение 10 дней со дня их присоединения. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии территорий в состав страны.

Врио назначаются на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством РФ губернаторов. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда РФ о признании конституционности договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, 30 сентября в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент подписал с главами указанных территорий договоры о включении их в состав России. Ранее там состоялись референдумы, жители регионов поддержали присоединение к РФ большинством голосов.