Глава ДНР рассказал, как будут работать контроль на границе и выдача паспортов РФ

По словам Дениса Пушилина, паспортный контроль и проверки на бывшей границе ДНР и России в первое время сохранятся.

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Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что процедура выдачи российских паспортов жителям республики станет быстрее по сравнению с уже действовавшей упрощенной.

«Паспорта ДНР больше выдаваться не будут, меняется полностью подход. Мы уже граждане Российской Федерации, и нам необходимо получить удостоверение личности», - уточнил он в обращении в своем Telegram-канале.

Также, по словам Пушилина, паспортный контроль и проверки на бывшей границе ДНР и РФ в первое время сохранятся.

Напомним, торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Ранее сообщалось, что размеры территории ДНР и ЛНР в составе РФ установили в пределах границ на момент образования республик в 2014 году. Вопросы административных границ двух новых субъектов России прописали в двусторонних договорах между Россией, ЛНР и ДНР о принятии в РФ и образовании в составе РФ нового субъекта.