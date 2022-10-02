По договору с Москвой ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года
По договору с Россией ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах на момент образования республик.
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Размеры территории ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации установили в пределах границ на момент образования республик. Вопросы административных границ двух новых субъектов России прописали в двусторонних договорах между Россией, ЛНР и ДНР о принятии в РФ и образовании в составе РФ нового субъекта, опубликованных на сайте Госдумы.