В стране и мире По договору с Москвой ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах 2014 года Ирина Елагина По договору с Россией ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в границах на момент образования республик. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Размеры территории ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации установили в пределах границ на момент образования республик. Вопросы административных границ двух новых субъектов России прописали в двусторонних договорах между Россией, ЛНР и ДНР о принятии в РФ и образовании в составе РФ нового субъекта, опубликованных на сайте Госдумы. «Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», - говорится в тексте Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта. © Госдума РФ

Аналогичная формулировка используется и в договоре с ЛНР. «ДНР и ЛНР входят в состав РФ в административных границах 2014 года, установленных в их конституциях», - сообщил ТАСС. © Госдума РФ Напомним, что президент России Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР подписали договоры о вхождении в состав России 30 сентября в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика