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Кошмарное президентство: каковы шансы Джо Байдена переизбраться в 2024 году

Максим Петренко
Сергей Лебедев
21:20 04.10.2022
Республиканцы готовы противостоять президенту.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Американский лидер Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок. В Белом доме информацию пока никак не прокомментировали, но новость уже активно обсуждают в республиканском крыле. Там готовы превратить остаток текущей четырехлетки в «кошмар».

Против Байдена было внесено уже восемь резолюций об импичменте: три по иммиграции, три по Афганистану, одна по мораторию на выселение из-за пандемии COVID-19 и одна по его сыну, фигурирующему в качестве участника скандального бизнеса на Украине и владельца доли в китайской компании, которой недавно продали нефть из стратегических резервов США.

Все эти обвинения обрушатся на Джо Байдена в случае успеха республиканцев 8 ноября на промежуточных выборах в Конгресс. И вероятность их победы велика.

«У нас до сих пор высокая инфляция в США. Это может помочь республиканцам в предстоящих выборах. Их ключевые позиции - инфляция, иммиграция и преступность. Это те общественные проблемы, решение которых они пообещают, чтобы американцы голосовали за них», - считает профессор кафедры истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

Также американцы присматриваются к поведению Джо Байдена на публике. На последнем мероприятии в Белом доме глава государства искал в зале конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую месяц назад в автомобильной аварии. А неделю назад американский лидер не смог без посторонней помощи уйти со сцены.

Конкурентом Джо Байдена на выборах в 2024 году может стать Дональд Трамп. Напомним, экс-президент уже не раз говорил, что обязательно выдвинет свою кандидатуру.

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