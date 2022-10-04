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NBC: Байден готов баллотироваться на второй срок

Ян Брацкий
07:29 04.10.2022
Между тем, значительная часть представителей Демократической партии США не готовы поддержать выдвижение Байдена на новый срок.
NBC: Байден готов баллотироваться на второй срок
© Фото: CNP, AdMedia, globallookpress
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Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Об этом глава Белого дома заявил в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном. Байден рассказал о своих намерениях в сентябре, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь», - сказал Байден.

Примечательно, но согласно опросов газеты Washington Post и телеканала ABC News, больше половины политических сторонников Байдена из стана Демократической партии не готовы поддержать его выдвижение на второй строк. Предшественник Джо Байдена на посту президента Дональд Трамп ранее заявил, что готов вновь побороться за высший пост в стране.

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