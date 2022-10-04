Вблизи месторождений газа в Северном море заметили неизвестные беспилотники

На фоне необычной активности дронов компания TotalEnergies усилила меры безопасности на своих объектах.

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Неопознанные беспилотные летательные аппараты заметили вблизи газовых месторождений «Хальфдан Б» и «Руар» в Северном море. Об этом со ссылкой на датскую полицию сообщает агентство Ritsaus Bureau.

Отмечается, что газовые месторождения эксплуатирует французская TotalEnergies. На фоне необычной активности дронов компания усилила меры безопасности на своих объектах.

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений.

В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.