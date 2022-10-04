Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции Шария в связи с его выездом из страны

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Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции блогера и политического деятеля Анатолия Шария на Украину, поскольку он покинул территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение юридической инстанции, оказавшееся в распоряжении агентства.

В документе уточняется, что от украинских властей поступила информация о возможном пребывании Шария в Италии. В связи с этим суд постановил «прекратить нынешнее судебное разбирательство».

Суд уведомит о данном решении Интерпол, МИД и министерство юстиции Испании, пишет агентство.

В мае стало известно о задержании Шария в Мадриде на основании международного ордера на арест. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Экстрадиции блогера требует Украина. На родине его подозревают в государственной измене, суд в Киеве также запретил деятельность его партии «Партия Шария».