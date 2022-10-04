Пригожин заявил, что Пугачева могла бы участвовать в переговорах с Украиной

По словам продюсера, певица восемь лет не замечала, как гибнут люди в Донбассе.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева могла бы внести свой вклад в переговорный процесс в украинском конфликте, однако ничего не сделала для страны и повела себя недостойно. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя реакцию примадонны на ее критику со стороны россиян.

Пугачева восемь лет не замечала, как гибнут люди в Донбассе, хотя могла бы напрямую повлиять даже на украинских президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, отметил собеседник.

«Ни разу слова по этому поводу не сказала... Она настолько была влиятельна, что она могла позвонить и Порошенко, и Зеленскому, пойти и стать частью переговорного процесса. Ее бы как мать, как женщину, как бабушку, наверное, больше послушали. Путного-то что сделала, полезного для страны, кроме ворчания?», - сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что у Пугачевой до сих пор не было никакой позиции по поводу политических событий, она «всю жизнь жила для себя».

«Она действительно была успешная певица, успешная женщина, и с точки зрения индустрии она была гениальна. Это не обсуждается... То, что она пишет, это, мне кажется, недостойно великой женщины», - добавил он.

Пугачева ранее опубликовала пост, в котором резко ответила на критику в свою сторону. По словам певицы, она рада ненависти тех, кого она всегда «терпеть не могла». Певицу в настоящее время проверяют на дискредитацию Вооруженных сил России из-за ее поста, где она попросила признать себя иностранным агентом.

В конце лета народная артистка СССР вернулась в Россию после полугода за границей и заявила, что собирается «наводить порядок» в головах людей, в том числе и в своей. Однако уже спустя месяц Пугачева вновь улетела вместе с детьми, выставив на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье.