В Минобороны рассказали о создании комплексов контроля космического пространства

В военном ведомстве также напомнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи контроля космического пространства на Алтае.

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В Министерстве обороны России сообщили, что более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов контроля космического пространства развернут в стране к 2025 году.

«В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения», - сообщили в военном ведомстве по случаю 65-летия Космических войск.

В Минобороны также напомнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи контроля космического пространства на Алтае.

Во вторник, 4 октября, Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры. С космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Ранее эксперт назвал главные преимущества российской системы ГЛОНАСС перед GPS. В частности, как утверждается, отечественная система при необходимости сможет обеспечить национальную независимость страны.