Эксперт назвал главные преимущества системы ГЛОНАСС перед GPS

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Начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова генерал-майор Сергей Марчук в интервью газете «Красная звезда» рассказал о преимущества российской космической системы ГЛОНАСС перед американской GPS. В частности, по словам эксперта, отечественная система останется доступной для россиян в любых условиях в случае отключения GPS. Марчук подчеркнул, в этом случае ГЛОНАСС обеспечит национальную независимость России.

«Основное отличие системы ГЛОНАСС от GPS заключается в ее орбитальном построении - это 24 космических аппарата, находящихся в трех орбитальных плоскостях, что обеспечивает в отличие от GPS оптимальное использование группировки в средних и среднеширотных регионах - над территорией Российской Федерации», - объяснил эксперт.

Марчук подчеркнул, что, в отличие от GPS космические аппараты ГЛОНАСС в орбитальном движении не имеют резонанса с вращением Земли. Это обеспечивает им большую стабильность, отметил он.

«Если будет отключена GPS, а у США такая возможность есть, ГЛОНАСС обеспечит национальную независимость нашего государства», - заключил Сергей Марчук.

Во вторник, 4 октября, Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры. С космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. В этом году Космическим войскам страны исполняется 65 лет.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал, что, несмотря на надежность и популярность системы GPS, у России есть свой аналог навигационной системы, ГЛОНАСС. Попов считает, что на сегодняшний день объединенный Запад или США могут предпринять решительные меры, чтобы отключить Россию от этой системы. Эксперт уточнил, что в России все это заблаговременно было сделано.