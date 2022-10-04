Безопасность за пределами Земли: Космическим войскам России исполнилось 65 лет

В этот день, 4 октября 1957 года, в СССР было положено начало космической эры.

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Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры. С космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

Сегодня они решают широкий спектр задач, основными из которых, в частности, являются: наблюдение за обстановкой в космическом пространстве, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов.

В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

В рамках несения боевого дежурства в текущем году специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС провели более 3,5 тысяч спецработ по контролю изменений космической обстановки.

Также был осуществлен контроль за выводом на орбиты более 2000 космических аппаратов, обеспечено прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования около 250 космических объектов. За год было выдано 10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.