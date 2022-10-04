Генпрокурор РФ заявил, что Запад не особо скрывал свои действия по разрушению «Северных потоков»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил политиков и дипломатов западных стран в агрессии и цинизме. По его словам, они даже не пытались скрыть свои действия по разрушению «Северных потоков». Об этом глава ведомства сказал во вторник в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

«Политики и дипломаты стран Запада все чаще придерживаются практики двойных стандартов. Вершиной агрессии и цинизма стала их публичная позиция о недавних злонамеренных действиях в отношении газопроводов "Северный поток". Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая», - предает ТАСС слова Краснова.

Генпрокурор пояснил, что сейчас в мире разрушается архитектура международной безопасности. Также не исполняются нормы права.

Напомним, происшествие с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позже шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. При этом, по словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны.

Ранее в Швеции приняли решение оцепить место происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как уточнялось, это делается для того, чтобы провести расследование на месте преступления.