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Борисов заявил о способности России высадить космонавтов на Луну к 2030 году

Ян Брацкий
14:18 04.10.2022
Высадке космонавтов будут предшествовать запуски автоматических посадочных аппаратов, отметил глава госкорпорации.
Борисов заявил о способности России высадить космонавтов на Луну к 2030 году
© Фото: Роскосмос
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Россия будет готова высадить первых космонавтов на поверхность Луны к 2030 году. С таким заявлением выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на пленарном заседании Дней космической науки в Институте космических исследований РАН.

«В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», - приводит РИА Новости слова Борисова.

Ранее в Роскосмосе заявили, что запуск первой в российской истории миссии на Луну перенесен на 2023 год по причине несоответствия характеристик прибора для мягкой посадки от стороннего производителя. Как рассказали в госкорпорации, требованиям технического задания не соответствует доплеровский измеритель скорости и дальности, произведенный АО «Концерн "Вега"» госкорпорации «Ростех».

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием. Цель проекта состоит в практическом использовании Луны и космического пространства вокруг спутника автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания планируется запустить спускаемый, а затем и орбитальный аппараты.

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