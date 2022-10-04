Борисов заявил о способности России высадить космонавтов на Луну к 2030 году

© Фото: Роскосмос

Россия будет готова высадить первых космонавтов на поверхность Луны к 2030 году. С таким заявлением выступил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на пленарном заседании Дней космической науки в Институте космических исследований РАН.

«В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», - приводит РИА Новости слова Борисова.

Ранее в Роскосмосе заявили, что запуск первой в российской истории миссии на Луну перенесен на 2023 год по причине несоответствия характеристик прибора для мягкой посадки от стороннего производителя. Как рассказали в госкорпорации, требованиям технического задания не соответствует доплеровский измеритель скорости и дальности, произведенный АО «Концерн "Вега"» госкорпорации «Ростех».

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием. Цель проекта состоит в практическом использовании Луны и космического пространства вокруг спутника автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания планируется запустить спускаемый, а затем и орбитальный аппараты.