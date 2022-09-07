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В Роскосмосе объяснили причины переноса первой российской миссии на Луну

Анна Касаткина
14:30 07.09.2022
Запуск космического аппарат планируется выполнить летом 2023 года.
В Роскосмосе объяснили причины переноса первой российской миссии на Луну
© Фото: Роскосмос
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Запуск первой в российской истории миссии на Луну перенесен на 2023 год. Причиной стало несоответствие характеристик прибора для мягкой посадки от стороннего производителя, сообщили в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, требованиям технического задания не соответствует доплеровский измеритель скорости и дальности, произведенный АО «Концерн "Вега"» госкорпорации «Ростех».

В Роскосмосе пояснили, что для разработки нового аппарата это «обычные технические проблемы». Анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата сейчас ведут НПО имени Лавочкина и участвующая в проекте кооперация, уточнили в госкорпорации.

«Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)», - цитирует сообщение ТАСС.

Проект «Луна-25» является частью российской лунной программы и первым российским лунным заданием. Цель проекта состоит в практическом использовании Луны и космического пространства вокруг спутника автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания планируется запустить спускаемый аппарат, а затем - орбитальный аппарат.

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