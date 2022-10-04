Шойгу: мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие будут направляться в районы спецоперации после боевого слаживания, добавил министр.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованных направят в зону спецоперации на Украине вместе с уже задействованными там подразделениями, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что новобранцев направят в районы спецоперации после боевого слаживания и потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом. По словам Шойгу, более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в учебном центре в Ростовской области, где они изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения этих задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов