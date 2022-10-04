Стрельба и оказание медпомощи: кадры подготовки мобилизованных в Ростовской области

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Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры подготовки мобилизованных в учебном центре в Ростовской области.

Военнослужащие изучают тактику ведения современного боя, средства связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Также проходят занятия по военной топографии, инженерной подготовке, РХБ защите.

Мобилизованные стреляют из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, гранатометов РПГ-7В, а также штатного вооружения боевых машин, метают гранаты. Обучение проходит под чутким руководством опытных военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало кадры отправки мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку. Мужчины выстраиваются в несколько рядов, затем их благословляет православный священник, после чего автобусы с мобилизованными уезжают под марш «Прощание славянки».

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для выполнения задач спецоперации на Украине. Со всей страны планируется призвать 300 тысяч военнообязанных.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов