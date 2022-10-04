В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр МВД Сербии напомнил украинскому послу о преступлениях НАТО

Ян Брацкий
12:07 04.10.2022
Сербский министр также рассказал о последовательной поддержке со стороны РФ территориальной целостности Сербии.
Министр МВД Сербии напомнил украинскому послу о преступлениях НАТО
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв к Белграду ввести санкции против Москвы. В своем ответе Вулин напомнил представителю Украины о военных преступлениях НАТО в отношении Сербии.

«При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии <...> военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность», - приводит РИА Новости заявление главы МВД страны.

Кроме того, сербский министр напомнил о последовательной поддержке со стороны России территориальной целостности Сербии и отсутствия такой позиции у представителей Европы и США.

Ранее Александр Вулин призвал не требовать от Сербии, чтобы она стала пехотой НАТО и вступила в конфликт с Россией. Он отметил, что те, кто намерен придерживаться принципа территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, должен вспомнить про Косово. До этого официальный Белград резко отреагировал на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «выбрать сторону» и о желании видеть Сербию членом Евросоюза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:18 Армия
Видео
Стремоусов сообщил о попадании в «огневой мешок» частей ВСУ в районе Дудчан в Херсонской области
11:31 В стране и мире
Видео
Сенатор Бондарев рассказал о назначении прокуроров в новых регионах РФ
10:51 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Ставрополья на дополнительную подготовку
09:53 В стране и мире
В Минобороны Японии назвали пуск ракеты КНДР самым продолжительным в истории
18:33 В стране и мире
Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» закрыл фестиваль российского кино в Белграде
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.