Министр МВД Сербии напомнил украинскому послу о преступлениях НАТО

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Глава МВД Сербии Александр Вулин ответил послу Украины Владимиру Толкачу на очередной призыв к Белграду ввести санкции против Москвы. В своем ответе Вулин напомнил представителю Украины о военных преступлениях НАТО в отношении Сербии.

«При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии <...> военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность», - приводит РИА Новости заявление главы МВД страны.

Кроме того, сербский министр напомнил о последовательной поддержке со стороны России территориальной целостности Сербии и отсутствия такой позиции у представителей Европы и США.

Ранее Александр Вулин призвал не требовать от Сербии, чтобы она стала пехотой НАТО и вступила в конфликт с Россией. Он отметил, что те, кто намерен придерживаться принципа территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, должен вспомнить про Косово. До этого официальный Белград резко отреагировал на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «выбрать сторону» и о желании видеть Сербию членом Евросоюза.