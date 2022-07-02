Глава МВД Сербии заявил, что его страна не станет «пехотой НАТО»

© Фото: Milan Paunović, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Сербия не планируется вступать в конфликт НАТО и России. Об этом сообщил министр внутренних дел Александр Вулин. По его словам, страна останется приверженной соблюдению международного права.

Глава ведомства призвал не требовать от Сербии, чтобы она стала пехотой НАТО и вступила в конфликт с РФ. Он отметил, что те, кто намерен придерживаться принципа территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, должен вспомнить про Косово.

«Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки», - сказал Вулин.

Напомним, что ранее сербские власти резко отреагировали на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «выбрать сторону» и о желании видеть Сербию членом Евросоюза. Министр МВД Сербии Александр Вулин припомнил ход истории, в которой «Сербия была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов».