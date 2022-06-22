Министр МВД Сербии жестко ответил главе ЕК на призыв выбрать сторону

Представитель Сербии обратил внимание, что выдвигаемые ультиматумы не ограничатся одним лишь требованием. Он пояснил, как аппетит Евросоюза в отношении Сербии «будет расти во время еды».

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Сербские власти резко отреагировали на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «выбрать сторону» и о желании видеть Сербию членом Евросоюза.

Так, министр МВД Сербии Александр Вулин припомнил ход истории, в которой «Сербия <...> была объектом многочисленных попыток шантажа и ультиматумов».

«В двух последних мировых войнах Германия выдвигала ультиматумы, после которых гибли миллионы сербов. И всегда был вопрос - на чьей мы стороне. Сербия на своей стороне, на лучшей стороне истории. Этим народ госпожи фон дер Ляйен и большинство народов ЕС не могут похвастаться», - приводит слова Вулина РИА Новости.

Также глава МВД обратил внимание, что выдвигаемые ультиматумы не ограничатся одним лишь требованием. Он пояснил, как аппетит Евросоюза в отношении Сербии «будет расти во время еды».

«Каждый ультиматум начинается с одним условием, а продолжается другим, затем еще и еще. Всего лишь надо ввести санкции против России, всего лишь признать так называемое Косово, всего лишь отказаться от Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», - рассказал Александр Вулин.

Сербский министр задался вопросом: кто будет гарантом отсутствия требований о поставках вооружения Украине, а затем и стать частью этого вооруженного противостояния.

«Кто нам гарантирует, что от нас не потребуют всего лишь вооружить Украину и стать частью конфликта, о котором глубоко сожалеем, и не хотим стать его частью? А когда все это исполним, то в 2033 году, может быть, станем ближе к членству в ЕС», - подытожил глава МВД Сербии.

Ранее сообщалось о том, что военные Дании столкнулись в Латвии с нехваткой боеприпасов и нижнего белья. Они были передислоцированы в Латвию после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Теперь 350 военнослужащих жалуются на нехватку основного обмундирования.