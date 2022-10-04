В стране и мире Совфед ратифицировал договоры о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ Ян Брацкий Власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России 27 сентября. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент Владимир Путин выступил по итогам референдумов о вхождении этих территорий в состав РФ 30 сентября. Глава государства отметил исторический характер принятого решения. Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика