«Вместе навсегда»: как прошел концерт по случаю вхождения новых регионов в состав РФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Простые, но такие важные слова о сложном пути домой, в Россию, через десятилетия. Артисты на сцене Красной площади поют в том числе и для тех, кто не жалел себя, освобождая Херсонскую область и Запорожье. Кто рисковал жизнью, чтобы остановить восьмилетнее кровопролитие в Донбассе.

«Сплоченность видна в нашей стране. И в случае чего, мы будем друг за друга, не дадим в обиду ни себя, ни наших близких», - сказал техник батальона связи Александр Харютин.

О силе и мужестве, о будущем одном на всех поют те, кого знает вся страна. На сцене стоят Народные артисты России, знаменитые актеры и исполнители, слова их песен - об одной, нашей общей истории под лозунгом «Вместе навсегда!». Выбор сделан. Тысячи людей с российскими триколорами в руках собрались у сцены на Васильевском спуске.

«Мы вместе. Мы единый народ. Россия возвращает то, что ей принадлежит. Если не мы, то весь мир рухнет. У нас такая ответственность. И я очень рад, что я вместе со всеми», - сказал российский эстрадный исполнитель Олег Газманов.

Бойцы на передовой и мирные жители под ежедневными обстрелами всегда верили в свободу только вместе с Россией. Песни артистов из «Новороссии» повествуют об исполнении самой главной мечты.

«Для меня это сегодня как будто 30 лет мы потеряли маму, и сегодня мы наконец-то с ней встретились. Наша родная мать Россия вернулась и забрала нас домой. Мы за это платили кровью наших боевых товарищей. Восемь лет мы отдавали себя полностью. Наши таланты, наши способности, наш боевой опыт. Ради того, чтобы воссоединиться с Россией», - высказался руководитель военного ансамбля «Новороссия» Роман Разум.

Красная площадь в праздничный день стала местом притяжения 180 тысяч человек. Эмоции пришедших бьют через край.

«Я испытываю гордость, что наши люди смогли освободить наших русских братьев и сестер от ига украинской государственности. От ига враждебной русскому народу украинской идеологии. От враждебного нашему народу неонацзима», - считает один из зрителей концерта.

О единстве, победе, поддержке и исторической справедливости говорит и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что у жителей Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска отнять любовь к России не получилось.

«В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру. Ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической Родине и передали это свои детям. И поэтому мы говорим: Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер. Она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!», - сказал глава государства, выступая на сцене.

Концерт начался всего через несколько часов после того, как в Георгиевском зале Кремля были подписаны исторические договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Руководители новых российских территорий отмечают, что благодаря такому событию удалось не просто восстановить историческую справедливость, миллионам людей вернули их Родину и истинную столицу.

«Мы давно живем по московскому времени. И для нас Москва всегда была столицей нашей Родины. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань - такие же самые русские города как Донецк, Горловка, Макеевка. И вот теперь это и де-юре», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Военнослужащие и артисты, музыканты и политики, военкоры и поэты стоят плечом к плечу, рука об руку. Стихи собственного сочинения о Родине прочла 16-летняя Богдана из Донбасса. Форма на девушке - не сценический образ, Богдана носит ее не первый год, ведь она рядовой бригады «Призрак». Российский лидер пообещал, что сборник стихотворений Богданы будет издан. И сегодня эта девушка, как и миллионы людей, которые вернулись домой, по-настоящему счастлива.