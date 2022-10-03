В Якутии вернули домой сотни ошибочно мобилизованных граждан

По словам главы Общественной палаты региона Николая Бугаева, в координационный центр палаты поступило 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации.

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Около 300 жителей Якутии, ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации, возращены домой. Об этом сообщил председатель Общественной палаты (ОП) Якутии Николай Бугаев.

«Возвращено около 300 ошибочно мобилизованных, все они находятся в республике», - сообщил Бугаев в беседе с ТАСС.

По его словам, в координационный центр ОП поступило 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации. По каждому конкретному обращению ведется работа, уточнил Бугаев.

«В военкоматах открылись врачебные комиссии, которые ведут первичный медицинский осмотр призванных по частичной мобилизации. Также продолжает работу штаб помощи мобилизованным. Значительное количество спальников и дополнительной экипировки направлено в Хабаровский и Приморский края», - добавил председатель Общественной палаты Якутии.

Ранее президент Владимир Путин обсудил ошибки при проведении частичной мобилизации в ходе заседания оперативного совещания с членами Совета Безопасности РФ. Президент привел несколько примеров неверных действий сотрудников призывных комиссий. Глава государства призвал не допускать ошибок впредь и отдельно попросил обратить внимание на граждан, которым полагается отсрочка.

Указ о проведении в стране частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, призыву подлежат порядка 300 тысяч человек. В первую очередь это граждане имеющие боевой опыт и востребованную военно-учетную специальность.