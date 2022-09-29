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«Надо исправлять все ошибки и не допускать их впредь»: Путин о вопросах россиян по частичной мобилизации

Ирина Елагина
20:17 29.09.2022
Вопросы проведения частичной мобилизации обсуждались с членами Совбеза.
«Надо исправлять все ошибки и не допускать их впредь»: Путин о вопросах россиян по частичной мобилизации
© Фото: Минобороны России
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Ошибки при проведении частичной мобилизации стали одной из тем оперативного совещания с членами Совета Безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина.

«В ходе мобилизационных мероприятий – от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов – в ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», - отметил Путин.

Президент привел несколько примеров неверных действий сотрудников призывных комиссий.

«Есть и случаи, когда, например, врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, востребованы, – например, в госпиталях – зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей. И так далее, находят и другие основания. Со всем этим – без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться», - заявил Владимир Путин.

Президент просил обратить внимание на граждан, которым полагается отсрочка.

«Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, ее нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин провел совещание по международной обстановке с руководителями органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

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