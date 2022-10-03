МИД Хорватии вызвал российского посла из-за референдумов

Российские послы в понедельник были одновременно вызваны в МИД сразу в нескольких странах Европы.

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Министерство иностранных дел Хорватии вызвало после России Андрея Нестеренко в связи с референдумами в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

«Госсекретарь (замглавы) МИД Андрея Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко», - говорится в сообщении.

Причиной стало осуждение хорватской стороной «нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины и референдумов», заявили в министерстве.

Российские послы были одновременно вызваны в МИД сразу в нескольких странах Европы, включая Чехию, Францию и Эстонию. Дипломатам выражено недовольство в связи с прошедшим голосованием в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также непризнание итогов референдумов.

Референдумы завершились 28 сентября, по их результатам 30 сентября в Кремли были подписаны договоры о вхождении в состав России новых территорий. В понедельник, 3 октября, конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ приняла Госдума.