Послов РФ из-за референдумов вызвали в МИД Чехии, Франции и Эстонии

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Российских послов в Чехии, Франции и Эстонии вызвали в министерства иностранных дел стран из-за референдумов по вопросу принятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Им выразили недовольство по поводу прошедшего голосования, а также заявили о непризнании результатов референдума.

Кроме того, МИД Эстонии призвало Россию прекратить спецоперацию на Украине. А глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал проведение референдумов «нарушением международного права».

Напомним, сегодня одновременно в нескольких странах Европы были вызваны российские послы в связи с присоединением к России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Коллективный Запад заявил о непринятии итогов народного волеизъявления.

А МИД Польши даже предложил послу РФ содействие в обмен на осуждение референдумов.