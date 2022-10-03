Госдума приняла законы о вхождении в состав России ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

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Госдума РФ приняла конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Решение озвучено на внеочередном заседании ГД в понедельник, 3 октября.

Конституционные законы приняты депутатами единогласно. Новые территории входят в состав РФ на правах субъектов федерации.

Ранее в Госдуме ратифицировали договоры о вхождении новых территорий в состав России. Принятие иностранного государства в состав РФ, согласно законодательству, должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по международному договору и заключением Конституционного суда.

Торжественная церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России прошла 30 сентября в Кремле. Президент РФ Владимир Путин выступил на ней с речью, в частности указав на то, что «Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».