Нуждающихся больше, продовольствия меньше: жители Европы переживают ударивший по ним энергокризис

Во Франции выходят на протесты, в Испании увеличиваются очереди в продовольственные банки, Великобритания экстренно вводит проект по спасению экономики: ведущие страны Европы почувствовали на себе последствия санкций.

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В Европе энергокризис перерастает в кризис социально-экономический. Со всеми вытекающими последствиями. Евро стремительно падает, инфляция растет, как и счета за электроэнергию. Дошло до того, что операторы связи всерьез заявили о возможном отключении мобильных сетей по всему региону. На этом фоне недовольство граждане все чаще выражают на улицах. А во Франции и вовсе объявлена национальная забастовка.

Едкий дым перцовых шашек, горящие файеры, парализованные улицы - так французы говорят «довольно». С этого дня профсоюзы объявляют национальную забастовку.

Среди требований - повысить заработную плату. Мало кто может позволить себе сумму в семь с половиной тысяч евро за отопление в годовом выражении, а ведь такие счета приходят уже в каждый дом. Экс-кандидат в президенты Марин Ле Пен в эфире RTL France дает крайне жесткую оценку ситуации.

«Франция превратилась в страну третьего мира, и ответственность за это лежит на политиках. Мы должны срочно развязать цены на электричество и газ, снизить НДС на энергию!» - заявила она.

В Испании ситуация не лучше. За овощами, фруктами, консервами в мадридском квартале Алуче стоят очереди. Продовольственные банки (благотворительные организации), подают сигнал бедствия: количество нуждающихся увеличилось, а пожертвований - сократилось.

«Раньше у нас была семья, которая привозила нам 150 литров масла каждую неделю, но это прекратилось. Нам давали по шесть пакетов молока, а теперь по одному литру. Люди помогали финансово, но теперь у них нет денег даже на самих себя», - рассказывает Рохелио Поведа, президент продовольственного банка района Алуче.

Испанцы с ужасом вспоминают «черный четверг» 1993: девальвация песеты и более трех миллионов безработных. На восстановление экономики потребовалось 4 года. Сегодня инфляция в королевстве достигла почти 11%.

Местные говорят: теперь даже с доходом в тысячу евро прожить невозможно. А выживет ли сам евро? После пандемии по нему ударили санкции, энергокризис, и теперь валюта обесценилась более чем на 12%.

О том, как Германия, Бельгия и Великобритания переживают текущие события, смотрите в сюжете Россины Бодровой.