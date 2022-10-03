ВСУ обстреляли район автовокзала в Донецке

Повреждения получили два торговых комплекса, здание диспетчерской и три трамвая.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

В понедельник украинские военные обстреляли район автовокзала в Донецке. В результате удара повреждения получили два торговых комплекса, а также здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме того, силам противовоздушной обороны ДНР удалось сбить одну из ракет HIMARS. Другая ракета упала в районе ТЦ Green Plaza, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство республики в СЦКК.

Отметим, украинские военные обстреливают Донецк почти ежедневно. Так, в минувшую субботу под огнем оказались жилые кварталы. Пострадали две женщины.

За два часа ВСУ пять раз обстреляли несколько районов города.