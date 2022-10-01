Две женщины пострадали при обстреле Донецка украинскими боевиками
Вооруженные силы Украины обстреливали жилые кварталы города.
© Фото: Tsitsagi Nikita, news.ru, Globallookpress
В Донецке ВСУ обстреляли жилые кварталы, в результате пострадали две женщины. Это произошло в Кировском районе города.
«При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения», - сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины постоянно ведут обстрел мирных районов Донецка и других населенных пунктов, нанося вред инфраструктуре и мирным жителям. Так, 29 сентября украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-5. В результате удара был разрушен местный Дом культуры.