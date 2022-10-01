В стране и мире Две женщины пострадали при обстреле Донецка украинскими боевиками Анастасия Бобылева Вооруженные силы Украины обстреливали жилые кварталы города. © Фото: Tsitsagi Nikita, news.ru, Globallookpress Читайте нас на: В Донецке ВСУ обстреляли жилые кварталы, в результате пострадали две женщины. Это произошло в Кировском районе города. «При обстреле ВФУ жилых кварталов Кировского района Донецка по улице Пинтера получили ранения две женщины 1955 года рождения», - сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в своем Telegram-канале. Вооруженные силы Украины постоянно ведут обстрел мирных районов Донецка и других населенных пунктов, нанося вред инфраструктуре и мирным жителям. Так, 29 сентября украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-5. В результате удара был разрушен местный Дом культуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика